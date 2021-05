publié le 26/05/2021 à 21:35

Poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds dans le cadre de l'arbitrage du Crédit Lyonnais en 2007, Bernard Tapie a demandé un report de son procès en appel à cause de son état de santé, qui semblerait s'être aggravé selon ses avocats et ses proches. Les juges ont refusé cette demande.

"C'est un peu compliqué, il a de nouvelles tumeurs qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les autres", confie son ami Franz-Olivier Giesbert au micro de RTL. "Elles ont été découvertes, coup de chance, à leur tout début. En ce moment il subit donc des traitements, c'est urgent évidemment, il ne faut pas qu'elles se développent", poursuit-il.

"Tout cela demande des contrôles, effectivement il ne peut pas être au tribunal en ce moment", assure Franz-Olivier Giesbert. Entre inquiétude et incompréhension, la décision des juges le dépasse. "C'est un peu bizarre la décision de la présidente du tribunal mais il n'est pas du tout là-dedans et comme toujours avec lui, quand il y a de nouveaux problèmes, il se bat", conclut son ami.