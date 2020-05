Olivier Martial Thieffin, "Monsieur Cadeau" du "Club Dorothée", est mort

publié le 29/05/2020 à 14:02

C'est un homme dont beaucoup d'enfants connaissent la voix, mais dont peu, devenus adultes, connaissent le visage. Olivier Martial Thieffin, "Monsieur Cadeau" chargé de présenter les lots dans Le Club Dorothée, est mort.



L'annonce a été faite par le créateur de l'émission Jean-Luc Azoulay. Il n'a pas précisé les causes de ce décès. Dans son message, accompagné d'une photo de "Monsieur Cadeau" et une photo du défunt, il évoque sa "grande tristesse." De son côté, l'animatrice du programme, Dorothée, a partagé sur Twitter "une pensée émue" et a, elle aussi, fait part de sa "grande tristesse."

Comme le rappelle BFMTV, Olivier Martial Thieffin était également scénariste et animateur radio. Il a participé à l'écriture de plusieurs feuilletons de AB Productions, dont Salut les musclés, Hélène et les garçons et Premiers baisers.

Une pensée émue pour Monsieur Cadeau qui nous a quittés.

Grande tristesse. Au revoir Martial.

Dorothée pic.twitter.com/WbYTHVb7HO — Dorothée (@DorotheeOff) May 28, 2020