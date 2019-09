Emmanuel Macron, fan d'Ariane du "Club Dorothée" quand il était enfant

publié le 15/09/2019 à 15:34

Emmanuel Macron, fan du Club Dorothée et de sa co-animatrice Ariane Carletti, quand il était enfant. C'est ce que révèle l'animateur Jacky lors d'une émission sur IDF1 consacrée à la figure emblématique du programme, décédée le 3 septembre dernier.

Le président de la République lui-même aurait raconté à l'animateur qu'il adorait les chansons d'Ariane, à tel point qu'à l'âge de neuf ans, il aurait assisté à l'un de ses concerts à Amiens, ville dans laquelle il est né et a grandi. Une jolie anecdote que Jacky a partagé en hommage à son amie.

Emmanuel Macron ne serait pas le seul chef de l'État à avoir fredonné les air de l'émission culte des années 90. François Mitterrand et Jacques Chirac étaient également des adeptes, d'après Jacky et le producteur Jean-Luc Azoulay. Ariane Carletti s'était produite devant le premier à l'Élysée et le second à la Tour Eiffel.

