publié le 04/09/2019 à 13:42

"Je garderai en tête toutes ces années de complicité, d'émotions, de tendresse, de grands moments et d'aventures passés ensemble". C'est par ces mots confiés à nos confrères du journal Le Parisien que l'animatrice de télévision Dorothée a donné sa première réaction après l'annonce de la mort d'Ariane Carletti.

Simplement connue par son prénom par le grand public, l'animatrice de télévision était l'autre femme du mythique Club Dorothée qui a fait les belles heures des programmes jeunesse de TF1 dans les années 90. "Ariane était une femme pétillante et tellement courageuse", a conclu simplement Dorothée.

"Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l'un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée", ont rappelé ses enfants Éléonore et Tristan, et son frère Denis, dans le communiqué annonçant son décès transmis à la presse ce 4 septembre 2019. Celle qui fut l'indéfectible bras droit de Dorothée a connu une belle carrière d'interprète de chansons pour enfants. Elle a signé les génériques de plusieurs dessins animés du Club Dorothée, comme les séries cultes Dragon Ball et Dragon Ball Z, les Bisounours ou Yakari.