publié le 29/03/2019 à 13:08

Une icône du cinéma français disparaît. Vendredi 29 mars, la cinéaste Agnès Varda est décédée à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer. Figure de la Nouvelle Vague, qui a déjà perdu François Truffaut, Alain Resnais et plus récemment, le compositeur Michel Legrand, elle a marqué l'histoire du 7ème art. Retour sur une filmographie délicate, passionnée et engagée.



Sorti en 1962, Cléo de 5 à 7, raconte l'histoire d'une jeune femme qui pense être atteinte d'un cancer. La spécificité du film se fait dans les détails : l'action, par exemple, se déroule en temps réel. Nous suivons les pas de Cléo, au rythme de ses peurs, de ses frayeurs dans la capitale. Deux heures d'errances, de rencontres et de combat intérieur, le tout filmé dans un noir et blanc percutant.

Une vingtaine d'années plus tard, en 1985, Agnès Varda offre l'un de ses premiers rôles à Sandrine Bonnaire. Avec Sans toit ni loi, la cinéaste raconte l'histoire d'une jeune sans-abri retrouvée morte de froid dans un fossé. Une nouvelle fois, celle qui détestait qu'on l'appelle la "grande dame du cinéma" (pour sa petite taille), pose sa caméra afin de montrer la perte de repère, l'entraide et l'oubli.



Lion d'Or à Venise en 1985, on y retrouvait entre autre Macha Méril, qui a récemment perdu son mari, le compositeur Michel Legrand, éternel complice de Jacques Demy (Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort).

Son dernier film est sorti il y a maintenant deux ans. Visages, Villages, réalisé avec son ami et artiste JR. Ensemble, ils sont partis à la rencontre de Français, s'engouffrant dans les moindres coins du pays pour donner la parole à chacun. Un travail de mémoire au son de la guitare de Matthieu Chedid où les deux artistes prenaient des clichés des habitants, qui étaient ensuite exposés en grand sur les murs. Un dernier voyage émouvant, représentatif de l'insatiable volonté d'Agnès Varda à représenter la simplicité et son attachante proximité.