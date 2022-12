Céline Dion reporte et annule des dates de sa tournée pour faire face à un "trouble neurologique rare"

La tournée Courage de Céline Dion devra, une nouvelle fois, s'adapter à la santé de la chanteuse canadienne. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce 8 décembre 2022, l'artiste a expliqué que les problèmes de santé qui l'empêchent depuis des mois de se produire sur scène ne sont toujours pas réglés. Conséquence de cette incapacité : Céline Dion doit une nouvelle fois reporter ou annuler une partie de sa tournée mondiale prévue en 2023 et 2024.

"J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face", a écrit Céline Dion.

Dans une vidéo de plus de 4 minutes, la chanteuse se confie face caméra pour expliquer à ses fans les contours de sa situation. "Récemment, j'ai été diagnostiqué d'un trouble neurologique très rare que l'on appelle en anglais, 'Stiff-person syndrome' [le syndrome de l'homme raide (SHR), en français] qui atteint une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J'ai du mal à marcher et je ne peux pas utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le voudrais, continue-t-elle.

Étranglée par les larmes qui montent, la chanteuse continue : "Ça m'attriste énormément de vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à commencer ma tournée en Europe en février."

Les spectacles du 24 février au 11 avril ont en effet été reportés du 6 mars au 22 avril 2024. Ceux prévus cet été, du 31 mai au 17 juillet 2023 ont été annulés (dont celui prévu aux Veilles Charrues). Les concerts prévus du 26 août au 4 octobre 2023 sont, quant à eux, maintenus. Le site officiel de la chanteuse a affiché un tableau avec tous ces changements, date par date. "Les billets pour les huit dates estivales annulées seront remboursés", précise l'équipe de la chanteuse.

