Noël 2022 : "Black Panther", Artestia, Blackpink... Les coups de cœur de nos ados

Le sujet du jour. À l'approche de Noël, les adolescents de la classe média du collège Arianne, à Guyancourt, dans les Yvelines, ont partagé leurs coups de cœurs à RTL. Helias, en classe de 4e, ne jure que par Black Panther, dont la suite du Marvel Wakanda Forever connaît le meilleur démarrage de l'année. Pour Noémie, élève de 5e, le coup de cœur est sur les planches. Une troupe d'artistes belges, dénommée Artestia, de passage dans les Yvelines en novembre 2022, interprétait une comédie musicale tirée du film culte de Stanley Donen et Gene Kelly Chantons sous la pluie.



Badis, lui, n'a d'yeux que pour Alban Ivanov. Le collégien salue un humoriste polyvalent à l'humour cash, alliant stand-up et les films de comédies. Quant à Ashley et Andrea, le coup de cœur traverse les frontières de l'Europe. Fans du groupe à succès sud-coréen Blackpink, les deux collégiennes revendiquent la K-pop, courant musical jonglant entre le hip-hop et le chant.

Pourquoi on en parle ? Quels sont les coups de cœurs de nos collégiens ?

Citation. "Wakanda Forever est un film qui représente la communauté africaine et ça explique que les Noirs ne sont pas toujours derrière. Voilà pourquoi le film m'a plu. Avec ce film, on voit qu'il n'y a pas de racisme sur le tournage et qu'il n'y a pas de différences entre les acteurs. Par exemple, s'il y a des Blancs, des Noirs, y a aucune différence, confie Helias en expliquant son coup de cœur pour le Marvel.



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info