Le sujet du jour. Il y a 4 ans, les griffes du super-héros Black Panther apparaissaient pour la première fois sur le grand écran. Très vite, les aventures du roi du Wakanda deviennent un phénomène affolant les compteurs du boxe office : 1,350 milliard de recettes dans le monde. Un grand film, adoubé de critiques unanimes pour souligner la qualité de cette pépite signée Marvel, faisant de lui le 14ème plus gros succès dans l'histoire du cinéma et propulsant le regretté Chadwick Boseman, au rang de superstar.

Blockbuster grand spectacle mais aussi shakespearien à la fois cérébral, social, politique et sentimental, le film de Ryan Coogler entre dans l'histoire. En phase d'un tournant majeur pour la culture afro américaine dans l'Amérique de Donald Trump, Black Panther devient alors l'étendard pour la cause noire.

Le 9 novembre 2022 sort la très attendue suite sous le nom plus qu'indicatif : Wakanda forever. La disparition de Chadwick Boseman rejoint la fiction. Le film s'ouvre sur le royaume du Wankanda endeuillé par la mort de son roi protecteur. À sa place, on retrouve la sœur du défunt incarnée par Letitia Wright, reprenant la couronne et le costume de la panthère noire. Une logique constructive dans laquelle le réalisateur réitère ses choix féministes, mettant en avant des personnages féminins forts. Wakanda Forever signe aussi le retour de Rihanna dans la musique après 6 ans d'absence, avec le single "Lift me up". Une sortie pressentie pour battre des records et devenir peut-être le crie de joie des exploitants de salle dans les jours qui viennent.

Pourquoi on en parle ? Quel impact cette saga a sur l'industrie du cinéma et sur la société ? Peut-on espérer que le deuxième volet battra de nouveaux records ? Féminiser l'histoire de Black Panther s'est-il imposé du fait des circonstances ou va dans le sens de l'Histoire ?

Citation. "C'est pas des philanthrope chez Disney, comme dans tous les grands studios. L'idée était évidemment de continuer à profiter de cette mainte financière qui est hallucinante. Je pense que personne chez Disney et même Marvel avant la sortie du premier film n'aurait imaginé ce résultat économique et financier. Oui il fallait de toute façon faire une deuxième films, il y en aura sûrement un troisième. Je trouve cependant qu'il l'ont fait de façon digne", Stéphane Boudsocq, du service culture de RTL.

