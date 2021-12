Noël 2021 : comment expliquer le boom des téléfilms ?

Depuis quelques années, les téléfilms de Noël sont devenus un véritable phénomène. C'est la chaîne M6 qui en a fait le plus et a pris 40% d'audiences sur ce créneau. TF1 a suivi et depuis, chaque année, ils arrivent toujours un peu plus tôt : fin octobre cette année. Et ça marche.

Sur la seule journée de ce dimanche 19 décembre, il y avait 20 téléfilms de Noël en journée, avec une moyenne de 5 millions de téléspectateurs. Jusqu'à présent, une seule société, Hallmark fabriquait quasiment tous les téléfilms de Noël toute l'année. Sauf que depuis 2 ou 3 ans, on constate qu'il y a une vraie volonté de création de la part des chaînes.

Alors, ces téléfilms se finissent toujours bien et il y a 3 thèmes possibles : la comédie romantique pure, le retour aux sources ou alors la rédemption. Il y a aussi des titreurs qui au moment de Noël, sont chargés de trouver les titres pour qu'il n'y ait aucun doublon : La petite boutique de Noël, Mon Ange de Noël, Noël tous les jours...