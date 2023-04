Neymar : qui est sa partenaire, Bruna Biancardi ?

Crédit : Capture d'écran Instagram @brunabiancardi et @neymarjr

Neymar et Bruna Biancardi vont être parents

Neymar sera papa pour la seconde fois. Ce jeudi, le couple qu'il forme avec Bruna Biancardi a annoncé la bonne nouvelle en photo sur Instagram. "Nous avons rêvé de ta vie, nous avons planifié ton arrivée et savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses" peut-on lire en légende de la publication sur le réseau social. Le joueur brésilien accueillera donc un second enfant, onze ans après la naissance de son premier fils, David Lucca da Silva Santos, fruit de sa relation avec Carolina Dantas.

Malgré la circulation de rumeur autour de la fin de leur relation, les deux partenaires semblent plus heureux que jamais sur le cliché. Mannequin devenue influenceuse, Bruna Biancardi est également une célébrité locale. Suivie par plus de quatre millions d'internautes sur Instagram, la jeune femme poste des photos de défilés, en robe de couturier, mais aussi des clichés de sa vie quotidienne avec l'attaquant du PSG ou ses vacances entre amies. Originaire de São Paolo, Bruna est diplômée de la prestigieuse université privée d'Anhembi Morumbi où elle s'est spécialisée dans l'industrie de la mode, puis dans le marketing digital.

Elle se lance progressivement dans le monde de l'influence. Aujourd'hui, la jeune femme de 29 ans possède sa propre marque de vêtement et réalise des partenariats rémunérés avec plusieurs marques de maquillage ou de produits bien-être sur son compte Instagram.

Connue localement en tant qu'influenceuse, sa relation avec le joueur international Neymar la propulsera sur le devant de la scène médiatique. Apparu ensemble sur un bateau à Ibiza à l'été 2021, le couple n'officialisera sa relation qu'en avril 2022. Un an plus tard, ils écrivent ensemble une nouvelle page de leur histoire d'amour avec l'annonce de cette grossesse.



