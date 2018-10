publié le 19/10/2018 à 18:18

"Nous ne sommes plus ensemble. C'est sa décision mais il existe un grand respect, une grande tendresse entre nous". Neymar et Bruna Marquezine, c'est fini. Le couple, qui entretenait une relation mouvementée depuis 2012 s'est séparé, a annoncé la comédienne dans les colonnes de la revue brésilienne Quem.



Énième pause ou rupture définitive ? Les ex-amoureux se sont en effet déjà séparés plusieurs fois avant de se remettre ensemble, selon la presse brésilienne. Et si c'est bien l'attaquant du PSG qui a mis fin à leur relation, Bruna Marquezine a tenu à préciser que les causes de leur rupture n'étaient pas liées à la politique, comme certaines rumeurs l'indiquaient.

Celle qui est aussi mannequin n'a en effet pas caché son hostilité envers Jair Bolsonaro, candidat d'extrême-droite et favori pour remporter la présidentielle brésilienne et affiche son féminisme notamment sur les réseaux sociaux. Des prises de position qui n'auraient pas plu à Neymar ?

"Je veux que les choses soient claires car nous vivons un moment critique, (...) quand les personnes sont en train d'arrêter de se parler et de s'aimer. Je veux dire clairement que ce n'est pas à cause de cela", a balayé Bruna Marquezine.