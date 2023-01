Dans un communiqué, la famille Presley a annoncé dans la nuit du 12 au 13 janvier le décès de la fille unique d'Elvis à l'âge de 54 ans. Retrouvée inconsciente à son domicile, Lisa Marie a été transportée d'urgence jeudi 12 janvier dans un hôpital de Los Angeles où elle a été placée dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire, après un arrêt cardiaque. "Elle était la femme la plus passionnée, forte et aimante que je connaisse", a salué sa mère Priscilla Presley dans le communiqué.



Suivant les pas de son illustre père, la vie Lisa Marie s'incarne par la passion et le tumulte. Sa prédisposition évidente pour la musique, héritée du "Roi du rock'n'roll", aura fait naître trois albums entre 2003 et 2012, sans qu'ils ne rencontrent le même succès que ceux de son père. Mais son amour pour la musique l'aura mise sur le chemin d'un autre souverain de l'industrie du disque : le "King of pop", Michael Jackson.

Admiratrice d'abord, Lisa Marie Presley rencontre pour la première fois MJ lors d'un concert en 1975. Ils deviennent de proches amis alors que son mariage avec le musicien Danny Keough, avec qui elle aura eu deux enfants, s'étiole. Amoureuse, en 1994, en l'espace de quelques jours, elle divorce de son premier mari pour épouser l'interprète de Thriller au cours d'une cérémonie gardée secrète.

Je voulais le sauver Lisa Marie Presley

Mais leur union, qui sera caractérisée par le tumulte, commence mal, puisque les victimes de son nouveau conjoint l'accusent d'agressions sexuelles. Le couple se retrouve propulsé sur le devant de la scène médiatique. Durant cette période, Michael Jackson rejoindra une cure de désintoxication pour sa prise abusive de drogue. La chanteuse révèlera pourtant des années plus tard au biographe Randy Taraborrelli, comme le rapporte Paris Match, qu'elle était à l'origine de cette initiative : "Je voulais le sauver. Je sentais que je pouvais le faire".

Malheureusement, toutes les bonnes intentions de sa femme ne suffiront pas à guérir l'addiction du chanteur. En 1996, deux ans après leur union, Lisa Marie Presley demande le divorce, face à des "différends irréconciliables". Elle avouera plus tard, après le décès de Michael Jackson d'une overdose en 2009, avoir gardé une relation très proche avec son ex-mari des années durant, dans l'espoir de retrouver leur amour perdu.

Il ne m'a pas choisie Lisa Marie Presley

Cette union, courte et intense, a suscité de vives questions parmi le public. Lisa Marie Presley n'y répondra que des années plus tard, dans une interview menée par Oprah Winfrey en 2010. "Il devait prendre une décision : les drogues et les "vampires", ou moi ? Et il ne m'a pas choisie", a-t-elle affirmé concernant leur rupture.

Plus important encore, la présentatrice chérie des États-Unis a posé la question qui taraudait de nombreux fans : leur mariage était-il une supercherie ? "C'était un vrai mariage" a infirmé Lisa Marie. "Mais le reste du monde pensait qu'il ne s'agissait que d'une grosse mise en scène". Pourtant, elle a révélé dans un précédent entretien, en 2005, qu'elle aurait probablement été utilisée et manipulée par le King de la pop.

Fort heureusement, Lisa Marie Presley a retrouvé l'amour après cette douloureuse relation. Une première fois avec l'acteur américain Nicolas Cage qu'elle épousera en 2002, puis auprès de son dernier conjoint entre 2006 et 2016, le guitariste et producteur Michael Lockwood, avec qui elle aura deux jumelles.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info