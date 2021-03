États-Unis : comment Oprah Winfrey est-elle devenue la reine des médias ?

publié le 16/03/2021 à 07:22

Parler d'Oprah Winfrey, c’est ouvrir le roman d’une partie de l’histoire moderne américaine. Cette animatrice de télévision a même acquis le surnom de "Reine des médias", grâce à ses fameuses interviews avec des célébrités. La dernière en date : l'interview de Meghan et Harry.

Cet entretien, qui a fait grand bruit, est un modèle du genre. La façon dont elle met en confiance les personnes en face d’elle, sa capacité à écouter et sa façon de s’indigner sont les marques de fabrique de celle que les Américains appellent affectueusement "Oprah". Oprah Winfrey est l’amie des stars et des puissants. Mais elle n’a pas peur de les affronter car elle sait qu’elle est aussi puissante qu’eux... voire plus.

Mais ce succès était loin d’être écrit. Oprah Winfrey a été élevée ses six premières années par sa grand-mère et a connu une enfance difficile. Adolescente, elle est abusée sexuellement. Malgré tout, Oprah Winfrey est une bonne élève et développe une force de caractère impressionnante.



Son show télévisé L'Oprah Winfrey Show deviendra une institution et elle sera mondialement connue pour ses interviews. En tout cas, elle est toujours là, pour faire des "gros coups", et l’interview de Meghan et Harry en est encore une fois la preuve.

