Elvis Presley: "C'est très difficile d’être à la hauteur de son image"

et Justine Vignaux

publié le 01/12/2018 à 14:30

Elvis Presley n'est pas mort dit la légende. Pas tout à fait faux, puisque dès sa naissance Elvis fut un survivant. Son frère jumeau, Jesse Garon Presley, avait cessé de respirer 35 minutes avant que lui-même ne vienne au monde. Seul le cœur d'Elvis continua miraculeusement à battre. Des pulsations qui allaient bientôt écrire la grande histoire du rock n'roll...



C'est à Memphis, Tennessee, que Elvis Presley va devenir chanteur...C'est un adolescent aux cheveux noirs, pas très grand, poli, un élève assidu. Les nuits, il les passe à écouter les standards du moment sur la radio locale (She Moves Me, Muddy Waters). Ou dans un théâtre local où se produisent des groupes de gospell.



Elvis a 19 ans, sur scène, impossible de rater cet énergumène qui porte un nœud papillon et une coiffure en queue de canard. Miroir d'une Amérique décomplexée et en pleine croissance. Il plait à tout le monde, déchaîne les cris des adolescentes et bouge de façon inédite. La célébrité est vite au rendez-vous...