Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday le 9 décembre 2017

et Leia Hoarau

publié le 30/11/2018 à 19:57

Ardavan Amir-Aslani, le conseil de Laeticia, n'aurait pas apprécié la procédure d'urgence, dite de référé, lancée par ses confrères sur le gel des royalties des albums de Johnny Hallyday. L'audience s'est tenue mardi dernier et la décision a été mise en délibéré.



David Hallyday et Laura Smet voulaient éviter que leur belle mère ne transmette dix-sept biens de Johnny Hallyday dans son trust américain, dont ces fameuses royalties. Ils ont donc assigné la veuve du chanteur.

Cette nouvelle procédure a été perçue comme une déclaration de guerre par le camp de Laeticia alors que les tentatives de trouver un accord sur un partage de la succession se poursuivaient. Coup de bluff ou réelle intention, la défense de Laeticia Hallyday a abandonné toutes négociations. Elle compte désormais régler ce contentieux sur le terrain judiciaire. Plus aucun coup de fil n'est passé entre les différents protagonistes de ce dossier.

Les royalties séquestrés

Une décision capitale du tribunal de Nanterre est attendue en mars prochain. Elle dira si la justice française est compétente ou non pour juger ce dossier de succession. Si la réponse est positive (le droit français s'appliquerait) une longue procédure judiciaire s'enclencherait. Elle n’interdirait pas de reprendre en coulisses des discussions.



Pour l'heure et dans l'attente de réponses de la justice, Sony, Universal et Warner Music ont séquestré les royalties. Joints, Pierre Olivier Sur, l’un des avocats de Laura, Carine Piccio, avocate de David, Ardavan Amir-Aslani, conseil de Laeticia, n'ont pas souhaité faire de commentaires.