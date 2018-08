Jade Hallyday adresse un message touchant à Johnny sur Instagram

publié le 22/08/2018 à 17:31

Huit mois après la mort de son père, Jade Hallyday lui a rendu un hommage sobre et touchant sur son compte Instagram. Sur son profil, la jeune fille de 14 ans a dédié sa biographie à son père.



"Dear Daddy , I may find a prince someday, but you will always be my King" (Cher papa, je trouverais peut-être un prince un jour, mais tu seras toujours mon roi), a écrit l'adolescente. Un mot accompagné d'un emoji étoile. Son profil étant privé, c'est la seule chose que les internautes peuvent voir sur le compte de la deuxième fille du chanteur décédé le 5 décembre dernier.

Jade Hallyday avait déjà par le passé utilisé les réseaux sociaux pour s'adresser à son père. En octobre, alors qu'il retournait en studio, sa fille lui avait écrit sur Twitter : "Bravo mon papa pour ton courage tu es mon héros sur terre et je t’aime". Le tout accompagné de plusieurs cœurs.

Avec sa mère Laetitia et sa sœur Joy, Jade se rend régulièrement sur la tombe de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy pour y déposer des fleurs et se recueillir, notamment en chantant des chansons que l'artiste aimait.

La biographie de Jade Hallyday sur Instagram Crédit : Capture d'écran @jadehallyday