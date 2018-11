publié le 07/11/2018 à 15:02

Certains fans de Johnny Hallyday ont un esprit de communion plus profond que les autres. D'après nos confrères du quotidien régional Le Courrier Picard, l'entreprise Menuiseries Ariégeoises, qui a conçu le cercueil en érable massif blanc qui a accueilli la dépouille du rockeur, reçoit depuis de très nombreuses commandes.



Ce modèle immaculé a été observé par la France entière à la télévision, dans les pages des magazines et directement par des dizaines de milliers de fans venus assister à l'hommage public au chanteur disparu le 5 décembre dernier. De quoi donner des envies pour les amoureux du Taulier parmi les plus passionnés. "Ce n’est pas une réplique, c’est le même, fabriqué dans le même bois et par les mêmes artisans", a garanti au Courrier Picard Thierry Ceotto, gérant d'un magasin de pompes funèbres à Vitry-le-François.

Cette prestigieuse commande est même devenue un argument publicitaire pour le menuisier de Saint-Paul-de-Jarrat qui se vante d'être "l'unique fournisseur des pompes funèbres choisies par la famille Hallyday". Il faudra compter quelques 1.980 euros pour trouver le repos éternel dans les mêmes conditions que Johnny Hallyday.