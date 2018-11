Sylvie Vartan admet ne pas pouvoir écouter l'album de Johnny : "Ça me glace"

publié le 30/11/2018 à 12:59

Sylvie Vartan entend bien peser dans la bataille médiatique qui divise la famille de Johnny Hallyday. Invitée de BFMTV ce jeudi 29 novembre 2018, la chanteuse a répondu à toutes les questions qui agitent l'entourage du chanteur disparu le 5 décembre 2017. Son fils David, son nouvel album dans lequel elle chante des chansons du répertoire du Taulier, l'héritage ou encore l'ultime album de son premier mari : Mon pays c'est l'amour.



Face à Ruth Elkrief, Sylvie Vartan a expliqué ne pas avoir écouté l'album de son ancien amour, comme son fils qui a avoué ne pas avoir pu écouter son père jusqu'au bout pour l'heure : "Je ne peux pas écouter ces chansons-là en pensant que c’était la dernière fois. Il le savait, lui, et ça me glace. Je ne peux pas, a-t-elle déclaré. Je veux me souvenir de lui dans sa folie, son côté solaire, sa bonté, son merveilleux sourire".

Sylvie Vartan a aussi expliqué sa démarche concernant son nouvel album qui comprend de nombreuses chansons cultes de Johnny. Choix du cœur ? Arrivisme ? Elle a été très claire : "C’est mal me connaître que de dire que je profite de Johnny. [...] Ce qui est important c’est comment nous agissons. Je n’ai jamais profité en rien. Artistiquement on a partagé des choses c’est certain. C’est lui qui m’a toujours demandé d’aller chanter avec lui". Et la chanteuse d'ajouter : "Ça fait 55 ans que je fais des disques, alors évidemment on peut dire que les disques sont mercantiles mais je lui rends hommage sur scène et la réaction des gens est absolument poignante."

La journaliste de BFMTV a fait remarquer à Sylvie Vartan qu'elle reprenait des titres qui ont rassemblé David et Johnny Hallyday : Sang pour sang, Mirador, Vivre pour le meilleur... Un choix qui ne peut que raviver certaines cicatrices. "Lui aussi [David] a du mal, a confié Sylvie Vartan. Cette année a été très violente pour lui. Il l’a rendue dans sa musique. J’ai moi-même beaucoup de mal à chanter Sang pour sang. Et, la chanteuse de conclure, philosophe : "La colère ne change rien. On laisse faire les choses, on a confiance en la justice ; c’est tout ce que nous pouvons faire. Nous n’avons pas à épiloguer, commenter, alimenter le cirque médiatique".