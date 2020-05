publié le 28/05/2020 à 19:19

Après une fin d'adolescence au théâtre, Guy Bedos s'est rapidement tourné vers l'écriture de sketchs, ces scénettes humoristiques qui ont fait son succès et sa renommée, notamment après des passages télévisés. Dans les années 60, il forme un duo comique culte avec Sophie Daumier. Les téléspectateurs se rappelleront notamment de leur long slow où l'on entendait les pensées de l'un et de l'autre.

Tantôt dragueur très lourd, boxeur, danseur de flamenco, homosexuel en couple avec un fan de foot, misogyne ultra-vulgaire ou allergique aux impôts, Guy Bedos change de personnage à chaque apparition. Après la séparation du duo, Guy Bedos a brillamment continué sa carrière en solo en partageant son temps entre la scène, la télévision et surtout le cinéma dans les films Un éléphant ça trompe énormément ou Nous irons tous au paradis.

"Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse (Pierre) Desproges et (Jean-Loup) Dabadie, vu que vous êtes tous au paradis", a écrit sur Instagram et Twitter Guy Bedos pour annoncer la mort de son père, âgé de 85 ans, ce 28 mai 2020.