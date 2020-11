publié le 24/11/2020 à 17:37

Le monde du rugby en deuil. Ce mardi 24 novembre, Christophe Dominici a été retrouvé mort au parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en région parisienne : il se serait suicidé en sautant d’un bâtiment désaffecté. Plusieurs personnalités ont voulu saluer la mémoire du grand sportif qui avait remporté cinq fois le titre de champion de France avec le Stade Français.

Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, a tenu à rendre hommage sur Twitter à "un immense joueur, un artiste, un funambule". "Sa disparition brutale est un choc. Pensées pour ses proches et tous les amateurs de rugby", a-t-elle posté.

L’animateur Jean-Luc Reichmann s’est souvenu de "beaux moments" partagés "ensemble". "Une très grande tristesse s’empare de moi ce soir", a-t-il tweeté. Laurent Eric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions, a lui évoqué une "légende".

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a présenté ses condoléances "aux proches" de Christophe Dominici en évoquant "un choc pour le sport français" sur sa page Twitter. "Il avait été l’un des héros des pages glorieuses de l’équipe de France de rugby, l’un des acteurs de ces chocs qui ont fait la réputation des Bleus", a-t-elle écrit.

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a salué "un joueur de rugby formidable, dont on se remémore encore les actions flamboyantes". Jean-Lin Lacapelle, délégué national du RN, déplore une "triste nouvelle" et "un deuil" pour le monde du rugby. "J’avais eu l’occasion de le rencontrer et nous nous étions liés d’amitié. Christophe était un garçon passionnant et passionné. Le rugby est en deuil. Je pense à tous ses proches", a-t-il écrit sur sa page.

Plusieurs sportifs ont réagi au décès du rugbyman, notamment Jean-Pierre Rives (troisième ligne du XV de France entre 1975-1984, 59 sélections) qui a tenu à saluer la carrière de Christophe Dominici : "C'était un génie, un petit sorcier", a-t-il confié dans les colonnes du Figaro.

Enfin, la Fédération Française de Rugby s’est dite "en deuil" face à la disparition "tragique" du joueur. "La grande famille du rugby français est en deuil après le décès tragique de notre ailier Christophe Dominici, nous pensons tout particulièrement à sa famille et à ses proches", a-t-elle tweeté.

