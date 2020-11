Coronavirus : le comédien Michel Robin, célèbre second rôle, est mort

publié le 19/11/2020 à 15:30

Son jeu d’acteur et de comédien a marqué le théâtre comme le cinéma français. Contaminé par le coronavirus, Michel Robin est mort à l’âge de 90 ans, jeudi 19 novembre. Célèbre pour avoir joué notamment dans des films de Costa-Gavras, Francis Veber ou encore Jean-Pierre Jeunet, l’ancien sociétaire de la Comédie française laisse derrière lui une carrière couronnée de succès.

Né à Reims (Marne), les premiers pas de Michel Robin se font au théâtre chez Roger Planchon, directeur de théâtre, metteur en scène, dramaturge, cinéaste et acteur français. Il intègre ensuite la Compagnie de Renaud-Barrault et joue notamment dans En attendant Godot de Samuel Beckett (1970), rapporte le Parisien. La traversée de l’hiver, de Yasmina Reza, lui vaudra le Molière du meilleur second rôle en avril 1990. En 1997, Michel Robin devient le 495e sociétaire de la Comédie Française : il enchaîne les seconds rôles, et reprend celui de Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, mené par Jean-Louis Benoit.

[HOMMAGE]

Éric Ruf, administrateur général, la société des Comédiens-Français, la Troupe et l’ensemble des personnels de la Comédie-Française ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de Michel Robin survenu le 18 novembre 2020, à l’âge de 90 ans, des suites de la Covid-19. pic.twitter.com/8tVzQIrPE2 — Comédie-Française (@ComedieFr) November 19, 2020

Une soixantaine de films

Au cinéma, on le retrouve dans une soixantaine de films, notamment Un sac de billes de Jacques Doillon, L’aveu et Eden à l’ouest de Costa-Gavras, ou Le Jouet de Francis Veber. Il a également joué dans La chèvre aux côtés de Gérard Depardieu et Pierre Richard en 1981, rappelle Le Point. Plus récemment, le comédien a participé au long-métrage Le fabuleux destin d’Amélie Poulain et Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet.

Enfin, Michel Robin s’est aussi distingué à la télévision avec son rôle récurrent dans Boulevard du Palais, dans l’émission de marionnettes Fraggle Rock, créée par Jim Henson, où il incarnait "le père des Muppets", ou encore dans Les Deschiens sur Canal +.