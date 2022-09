Mort d'Elizabeth II : à quoi ressemblait l'enfance et la jeunesse de l'ancienne reine ?

George VI, la reine Elizabeth et leurs filles les princesses Elizabeth et Margaret le 12 mai 1937

George VI, la reine Elizabeth et leurs filles les princesses Elizabeth et Margaret le 12 mai 1937 Crédits : PA POOL / AFP

La future reine et sa petite sœur, la princesse Margaret en 1933 Crédits : CENTRAL PRESS PHOTO LTD / AFP

Un destin unique. Elizabeth II s'est éteinte jeudi 8 septembre au milieu des siens dans sa résidence d'été de Balmoral, en Écosse, à l'âge de 96 ans. Son règne, long de soixante-dix ans, a marqué l'Histoire.

Lorsqu'elle est née, personne n'imaginait qu'elle devienne reine. Le trône était destiné à son oncle et ses enfants. Pourtant, après l'abdication surprise de celui-ci, la ligne de succession au trône d'Angleterre s'est déplacé et la trajectoire de la couronne est devenue claire : elle deviendrait reine d'Angleterre.

Elizabeth Alexandra Mary est née le 21 avril 1926. Elle est le premier enfant du prince Albert, duc d'York (futur George VI) et de son épouse, Elizabeth Bowes-Lyon que tout le monde a connu sous le titre de "Reine mère". Elizabeth est née par césarienne à 2h40 dans la résidence londonienne de ses grands-parents maternels, située au 17 Bruton Street, à Mayfair.

"Lilibet", une "petite fille joviale"

Elle a été baptisée par l'archevêque d'York, Cosmo Lang, dans la chapelle privée du palais de Buckingham le 29 mai de la même année. Son nom est un hommage à sa mère et fait écho à la prestigieuse Elizabeth I, Alexandra en hommage à son arrière-grand-mère la reine mère du roi George V, morte six mois auparavant et Mary en hommage à sa grand-mère paternelle, la reine Mary. Ses proches la surnomment Lilibet, les fans de la série The Crown sur Netflix l'ont constaté.

L'enfance d'Elizabeth est préservée du poids de la couronne mais marquée par l'époque et les guerres mondiales qui se succèdent. Elizabeth et sa petite soeur de 4 ans sa cadette sont éduquées en dehors du système scolaire par un système de précepteurs. Les matières des femmes de la noblesse sont enseignées : histoire, élocution, littérature et la musique. Les petites princesses seront de redoutables diplomates mais manqueront, pendant un temps, de connaissances de base en sciences ou en économie.

Plusieurs grands noms rapportent leurs impressions après voir rencontrée la jeune princesse. Winston Churchill écrit qu'elle a un air autoritaire et une réflexivité époustouflante pour un enfant" de deux ans. Margaret Rhodes, sa cousine, la décrit comme une "petite fille joviale mais extrêmement sensée et bien élevée".

L'abdication et la guerre

En 1936, le roi George V meurt, son oncle accède au trône sous le nom d'Édouard VIII et elle devient deuxième dans l'ordre de succession. Mais sa volonté d'épouse Wallis Simpson, Américaine deux fois divorcée, cause une crise constitutionnelle et provoque l'abdication du roi.

Son père devient roi et Elizabeth comprend qu'elle deviendra reine après lui. Pour la préparer à ce rôle, elle reçoit des leçons en histoire constitutionnelle d'Henry Marten, le vice-président du collège d'Eton et elle apprend le français qu'elle a toujours parlé à la perfection.

Ses parents enchaînent alors les visites officielles à travers le monde. La couronne essaye comme elle peut de maintenir son influence dans le Commonwealth, l'ancien empire britannique. En 1939, le Royaume-Uni entre en guerre et les bombardements se multiplient. Le gouvernement propose à la famille royale de mettre les princesses en sécurité au Canada mais la famille refuse d'être séparée en de paraître pour des déserteurs.

Une vie dédiée à la Couronne

"Mes enfants n'iront nulle part sans moi. Je ne partirai pas sans le roi. Et le roi ne partira jamais", dira même la mère d'Elizabeth. Elizabeth entame une tournée des résidences royales entre Balmoral, Sandringham et Windsor. Adolescente, elle est mise en avant par la famille pour remonter le moral de la nation. Elle fait sa première allocution publique en 1940 à 14 ans pour parler aux enfants évacués.



Entre 16 et 18 ans, elle reçoit un grade militaire, inspecte les troupes et reçoit une formation de mécanicienne. La photo de la reine, les mains dans les cambouis, en train de réparer des voitures de l'armée participeront à la popularité de la future reine. Après la guerre, elle effectue son premier voyage officiel en 1947 en Afrique Australe.



À l'occasion de ses 21 ans, elle fit la promesse suivante à ses sujet face à un micro de la BBC : "Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous faisons tous partie". La même année, elle épouse son amour de toujours, le prince Philippe de Grèce et de Danemark, qu'elle a rencontré pour la première fois à l'âge de 13 ans.

