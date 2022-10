Elizabeth II : d’où vient son tendre surnom "Lilibet" ?

f

RÉCIT - 2/8. Elizabeth II, la reine qui ne devait pas régner 00:12:40 Écouter le son RÉCIT - 2/8. Elizabeth II, la reine qui ne devait pas régner

La reine Elizabeth II est une des rares monarques à avoir conservé son nom de baptême pour son règne. Son père, le roi George VI, s'appelait en fait Albert. Son oncle, le roi Edouard VIII, qui a abdiqué en 1936, s'appelait David ...

Mais Elizabeth Alexandra Marie, devenue Elizabeth II il y a maintenant 70 ans, à également un surnom : Lilibet. Une de ses arrières petites filles, le second enfant de Harry et Meghan, porte d'ailleurs ce nom en son hommage.

Ce surnom lui a valu une certaine sympathie du peuple britannique. À sa naissance, personne ne lui a accordé beaucoup d'importance. En effet, elle n'est pas née pour régner, puisque son oncle était roi, avant d'abdiquer. Pour autant, son surnom, son sourire et le fait que ses grands-parents, le roi et la reine, soient ses parrains et la chérissent, ont fait d'elle une enfant très photographiée et très aimée par le peuple.

Son surnom sera utilisé tout au long de sa vie. Par exemple, lors de l'enterrement de son mari, le Prince Philip, en 2021, la reine a posé un petit mot sur le cercueil : "Your loving Lilibet", soit "ton amour, Lilibet" en français. C'est le surnom tendre qu'elle a gardé toute sa vie et que même son mari utilisait.

