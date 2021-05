Miss Univers 2021 : Amandine Petit défilera en Marianne

publié le 03/05/2021 à 21:29

Iris Mittenaere et Maëva Coucke, ses prédécesseures, avaient fait forte impression avec leurs costumes prêtés par les danseuses du Moulin Rouge. À seulement quelques jours de son départ vers les États-Unis pour l'élection de Miss Univers, Amandine Petit a dévoilé sa tenue pour le traditionnel défilé des costumes nationaux. Le 16 mai prochain, Miss France 2021 paradera ainsi en Marianne.

Fidèle styliste de la jeune femme, le Rouennais Smaïn Boutamtam a dévoilé les croquis de cette tenue "deux-en-un". La Normande apparaîtra dans un premier temps dans "un drapé blanc un peu antique laissant un sein apparent", rapporte LCI. Pas si apparent que cela, puisqu'Amandine Petit dévoilera ensuite un body brodé de cristaux Swarowski, après avoir arraché un scratch. "On ne pouvait pas voir un sein nu non plus", s'est-elle amusé lors d'un live sur Instagram.

"Pour Miss Univers, le costume national doit avoir une histoire. On doit pouvoir le raconter", a précisé la jeune femme. Une histoire qu'elle expliquera à voix haute lors de son passage à l'élection de Miss Univers 2021, à travers un texte écrit en collaboration avec Smaïn Boutamtam, qui l'avait déjà habillée en Jeanne d'Arc à l'occasion du concours Miss France.

"Marianne, c’est la détermination. C’est une femme forte, libérée. C’est la femme moderne qui n’a pas peur", a poursuivi Amandine Petit, qui multiplie les cours de maquillage, de coiffure et d'anglais avant son départ, prévu mercredi, vers Hollywood, pour retrouver ses 73 concurrentes.