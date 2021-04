Miss Univers 2021 : date, horaires, candidates... Ce que l'on sait de la cérémonie

publié le 27/04/2021 à 20:04

La 69ème édition du concours de Miss Univers se prépare. Qui succédera à Zozibini Tunzi, Miss Univers 2019 et Miss Afrique du Sud 2019 ? La compétition Miss Univers de 2021 aura lieu le 16 mai prochain au Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood en Floride et ainsi à 2h du matin le 17 mai en France, décalage horaire oblige.

Cette année, le concours sera présenté par Mario López (Sauvés par le gong) et Olivia Culpo (Paradise City), qui remplacent Steve Harvey, présentateur du concours depuis 2015. Pour le moment, l'organisation du concours de beauté n'a pas précisé comment allait se dérouler la soirée. À cause de la pandémie, on se doute bien que toutes les candidates du concours, qui viennent des quatre coins du globe, ne pourront pas toutes se rendre aux États-Unis. Pour le moment, les portraits des participantes sont publiés sur le Facebook officiel de Miss Univers. Au total, elles sont 74 à concourir pour la couronne.

C'est d'ailleurs Amandine Petit, Miss France 2021, qui représentera l'Hexagone. "Je combats pour les droits des femmes. Nous sommes toutes concernées et nous avons toutes le droit à la parole. En étant Miss France, cela me permet de porter la voix encore plus loin", explique la jeune femme dans sa vidéo de présentation pour le concours. La jeune femme arrivera aux États-Unis autour du 6-7 mai et devra suivre une préparation de 10 jours avant la grande soirée.

Amandine Petit a annoncé le 15 mars dernier sur ses réseaux sociaux, qu'elle représenterait la France lors de cette première partie du concours de Miss Univers : "Quel honneur de représenter notre pays le 16 mai 2021 à l’occasion de la 69ème cérémonie de Miss Univers qui se tiendra à Hollywood (dans l’État de Floride). Je l’ai regardé, j’en ai rêvé, et en mai j’y serai".

Clémence Botino pour Miss Univers en décembre 2021

C'est une nouveauté pour Miss Univers. Privée de cérémonie en 2020, le concours prévoit ainsi deux soirées : une le 16 mai prochain avec Amandine Petit et une deuxième en décembre prochain où Clémence Botino, Miss France 2020, portera les couleurs de l'Hexagone. C'est le 15 mars dernier qu'elle avait partagé sa participation à sa communauté sur les réseaux sociaux : "Bon ça y’est ! Vous avez LA réponse ! Si tout se passe bien, je représenterai la France au concours Miss Univers 2021 en décembre prochain (...) C’est une décision que j’ai prise sereinement (...) Sachez que j’écoute toujours mon cœur que je suis convaincue que rien n’arrive par hasard !".