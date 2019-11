Miss Monde : qui est Ophély Mézino, la candidate de la France ?

publié le 23/11/2019 à 07:02

Le samedi 14 décembre se tiendra l'élection Miss Monde à Londres. Comme tous les ans, la France va évidemment envoyer une représentante. Mais Vaimalama Chaves, Miss France 2019, ayant décalé sa participation d'un an, le comité national a choisi Ophély Mézino pour porter haut les couleurs de la France à ce concours.

Pourquoi elle et pas Maëva Coucke ? Tout simplement parce que Miss France 2018 participe, elle, à Miss Univers le week-end d'avant, et que cumuler les deux était impossible.

Mais qui est donc Ophély Mézino au juste ? Son visage est un peu connu du public français puisque la jeune femme de 20 est la première dauphine de Vaimalama Chaves. Et quand les Miss France font défection ou sont mobilisées ailleurs, c'est aux dauphines de prendre la relève.

À l'élection Miss France l'an dernier, elle représentait la Guadeloupe. Étudiante en sciences, c'est une jeune femme engagée qui défend la cause des personnes sourdes et a pour projet d'ouvrir un centre d'accueil pour les sourds et malentendants sur son île natale. Ses deux parents sont sourds et elle a grandi en parlant la langue des signes. C'est cette partie de son histoire et de son combat qu'elle compte mettre en avant sur le podium Miss Monde.



Ophély Mézino est ambitieuse, déterminée et optimiste. Elle croit en ses chances de ramener la couronne à la maison.

"Il faut vraiment y croire, il faut croire en ses rêves. C'est quelque chose que j'avais gardé enfoui en moi, ce fait de pouvoir participer à une élection internationale. Aujourd'hui, j'y suis donc je vais me donner les moyens d'y arriver. Je suis vraiment très très motivée pour ramener une nouvelle couronne et une nouvelle écharpe à la France", a-t-elle confié à LCI.