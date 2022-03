Miss Monde 2022 : qui est Karolina Bielawska ?

Karolina Bielawska a été sacrée Miss Monde mercredi 16 mars. La jeune étudiante de 23 ans a été couronnée lors de la cérémonie organisée à San Juan, à Porto Rico. La jolie blonde succède à Toni-Ann Singh, gagnante de l'édition précédente.

La jeune femme, gagnante de la 70ème édition de Miss Monde, est étudiante en master de management et rêve de décrocher son doctorat, ainsi que de devenir une conférencière inspirante pour "donner de l'optimisme et de la force mentale aux gens."

Pendant son temps libre, Karolina Bielawska est mannequin, mais elle pratique également la plongée, la natation, le tennis et le badminton. Miss Pologne 2019 est aussi une grande fan du film Intouchable du duo français mythique Olivier Nakache et Eric Toledano.

En plus de ses nombreux voyages, qu'elle aime partager avec ses 74.700 abonnés Instagram, Karolina Bielawska est aussi engagée dans une association d'aide aux sans-abris et aux personnes isolées. La nouvelle Miss Monde est membre de l'association Zupa Na Pietrynie, qui distribue chaque semaine des repas chauds, des vêtements, des masques ... et qui permet aux personnes isolées d'avoir accès à des soins de santé. L'association agis dans la ville de Lodz, qui est la troisième plus grande ville de Pologne. Son action a pris encore plus d'ampleur depuis que des milliers de réfugiés Ukrainiens ont fui vers la Pologne à la suite de l'invasion de leur pays par l'armée russe.