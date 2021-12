Miss Monde 2021 : le concours reporté en raison de la pandémie de la Covid-19

Une onde de choc. Quelques heures seulement avant sa diffusion, ce jeudi 16 décembre à Porto Rico, le prestigieux concours de Miss Monde 2021 a finalement été reporté et devrait se tenir "dans les prochains 90 jours", a annoncé l’organisation.

Comme le rapporte LCI, cette décision radicale a été prise dans le but de protéger "la santé et la sécurité" de tous, candidates et membres de la production compris, alors que l'épidémie de la Covid-19 regagne du terrain dans le monde entier. Malgré les nombreuses précautions prises pour assurer la tenue de l'événement, sept candidates ont été placées à l'isolement et de nouveaux cas positifs ont été recensés dans la matinée.

"Le report a été décidé après consultation avec les officiels de santé et les experts", s'est justifiée l’organisation Miss Monde dans un communiqué. Sur Instagram, la représentante française, April Benayoum, a fait part de sa frustration : "Je suis assez déçue parce que j’ai quand même mis un mois entre parenthèses pour cette élection. Mais il y a plus grave dans la vie, gardons le positif", a-t-elle déclaré en story.