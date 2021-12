Miss Monde : comment suivre la compétition avec April Benayoum

Après Miss France et Miss Univers... il est l'heure de regarder le dernier concours de l'année : Miss Monde ! Annulée en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, la 70e édition de la compétition internationale se tiendra ce 16 décembre 2021. La France sera représentée par April Benayoum, Miss Provence 2019 et 1ère Dauphine d'Amandine Petit, Miss France 2021. La cérémonie aura lieu au Coliseo José Miguel Agrelot, à Porto Rico.

Les téléspectateurs français pourront suivre l'élection de Miss World sur Paris Première, qui la retransmettra en direct dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 décembre, à partir d'1 heure du matin pour être précis. Les fans des reines de beauté pourront entendre Amandine Petit aux commentaires.

April Benayoum est sur place depuis près d'un mois. Elle enchaîne les épreuves préliminaires. Notre Miss Provence est parvenue à se hisser dans le Top 13 du Top model Challenge grâce à son expérience de mannequin. Elle a choisi de défendre la lutte contre le harcèlement, faisant ainsi écho aux attaques qu'elle a subies après son élection en France. La jeune femme de 22 ans, aux origines serbo-croates et israélo-italiennes avait été victime d'insultes antisémites sur les réseaux sociaux le soir de l'élection de Miss France 2020. Une affaire qui a été portée devant la justice française. Sept personnes ont écopé d’amendes entre 300 et 800 euros pour injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale.

Les Françaises n'ont pas remporté la couronne et l'écharpe de Miss Monde depuis longtemps. Denise Perrier est pour l’heure la seule de nos compatriotes à avoir été couronnée Miss Monde en 1953. Marine Lorphelin n'est pas passée loin, elle a été élue 1e dauphine en 2013. Tout comme Ophély Mézino, Miss Guadeloupe 2018 et 1e dauphine de Vaimalama Chaves, qui avait aussi été classée deuxième en 2019.