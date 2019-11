Miss Monde 2019 : date, heure, candidates... ce que l'on sait de la cérémonie

publié le 24/11/2019 à 07:05

La saison des concours de beauté est lancée. Après Miss Univers (9 décembre 2019), place à Miss Monde. Le 14 décembre 2019, la 69e élection se déroulera à Londres. C'est la 46e fois que le Royaume-Uni organise le concours de beauté, remportée l'an passé par la mexicaine Vanessa Ponce.

Miss Monde a été créé un an avant le concours de Miss Univers, en 1951. C'est un entrepreneur anglais, du nom d'Eric Morley, qui a eu l'idée de créer le concours de beauté. Le nom initial était d'ailleurs Festival Bikini Contest car la compétition reposait essentiellement sur la mise en valeur du maillot de bain. Ce sont les médias qui ont baptisé le concours Miss Monde par la suite. Seules les Miss nationales âgées de 17 à 24 ans peuvent y prétendre. Cette année, elles sont 120 à concourir pour la couronne.

Il sera possible de regarder la cérémonie à partir de midi (heure de Paris) le samedi 14 décembre sur la chaîne YouTube du concours de beauté. La 69e cérémonie se terminera par les shows de Lulu, chanteuse écossaise, qui a interprété le titre de L'Homme au pistolet d'or, le 9e film de la saga James Bond, et Peter Andre, chanteur et personnalité de la télévision britannique.

> Miss World Official 2019 LONDON PROMO

Ophély Mézino représentera la France

Cette année, c'est Ophély Mézino, première Dauphine de Vaimalama Chaves, Miss France 2019, qui représentera l'Hexagone au concours. Vaimalama Chaves sera en effet à Marseille pour l'élection de Miss France 2020.

"Aujourd'hui est le point de départ d'un mois riche et intense, durant lequel je pourrai représenter ma nation autour de causes profondes. C'est avec fierté que je brandis le drapeau tricolore. Quel honneur de promouvoir nos cultures et de porter haut nos valeurs aux yeux du monde", écrit d'ailleurs Ophély Mézino sur son compte Instagram, avec la tenue qu'elle portera le soir de l'élection de Miss Monde 2019.