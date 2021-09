Miss France 2022 : qui est Anaïs Werestchack, Miss Auvergne 2021?

La nouvelle Miss Auvergne 2021 vient tout juste d'être élue. Lors de la soirée d'élection, organisée au théâtre du Puy-en-Velay ce vendredi 10 septembre, Anaïs Werestchack, 24 ans, a ainsi été choisie par le jury face à 15 autres candidates, en présence d’Amandine Petit, Miss France 2021.

Interne dans un cabinet à Béziers, Anaïs Werestchack a travaillé comme urgentiste à Millau et souhaite devenir docteur en médecine générale, rapporte Voici. La nouvelle Miss "a dû s’y reprendre à trois fois avant de pouvoir être élue Miss Puy-de-Dôme, puis Miss Auvergne", détaille Télé-Loisirs. Elle voit le concours Miss France comme un moyen de "se surpasser, de repousser ses limites pour sortir de sa zone de confort", a-t-elle expliqué sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Pourtant, rien ne destinait la jeune femme à entrer dans la compétition. C'est Pauline Bazoge, Miss Auvergne 2015, qui lui avait expliquée qu'elle avait le profil type pour ce genre de concours. "Je ne connaissais cet univers qu’à travers l’élection nationale que je regardais à la TV en famille, mais j’ai finalement considéré ce concours comme une parenthèse dans ma vie qui, depuis 7 ans, ne tourne qu’autour de la médecine", confie Anaïs.

"Miss France, c'est aussi (...) porter des messages plus loin"

Anaïs Werestchack entend profiter de cette expérience "pour parler de santé en faisant la promotion des dépistages, d’une bonne hygiène de vie, d’une alimentation saine, etc." Sur son compte Instagram@journalduneinterne, l'étudiante est déjà suivie par un millier d'abonnés. Elle poste régulièrement des publications qui abordent "différentes thématiques médicales", de l'endométriose, à l'AVC en passant par le cancer du sein.

"Miss France ne se résume plus seulement à un concours de beauté depuis déjà plusieurs années maintenant, c’est aussi selon moi la possibilité de bénéficier d’une voix plus forte pour porter des messages plus loin", a expliqué la jeune femme sur sa page Facebook.

Anaïs Werestchack devra affronter les autres candidates lors de l’élection de Miss France 2022 qui sera retransmise en direct sur TF1 le 11 décembre 2021.