Miss France 2022 : "Les comédies musicales, c'est festif et ça rassemble", justifie Sylvie Tellier

Pour la première fois, le concours Miss France sera placé sous le signe des comédies musicales, thème de cette édition 2021. Mary Poppins, Le Roi Lion ou encore West Side Story, dont ressort une adaptation cette année au cinéma… Autant de références que l'on retrouvera dans les tableaux de la soirée. Il y a en aura neuf en tout.

Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, se réjouit d'un thème dans l'air du temps, qui devrait générer quelques émotions selon elle. "La comédie musicale est très actuelle. Vous voyez les cartons du Roi Lion, là il y a eu West Side Story. Ce n'est pas pour rien que notre producteur a choisi d'ouvrir cette année l'élection sur le thème du Roi Lion", explique Sylvie Tellier au micro de RTL.

"Les comédies musicales, c'est festif et ça rassemble", poursuit-elle. "Je suis maman de trois enfants et quand j'entends L'histoire de la vie et que le décor s'allume, vous allez voir tout ce qui est mis en place, ça me donne des frissons. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup d'émotion avec cette ouverture. Ça change un peu de d'habitude, on va vraiment être dans le côté majestueux et émotion, on a besoin de ça en ce moment", souligne Sylvie Tellier.