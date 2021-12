Miss Univers 2022 : Iris Mittenaere confirme sa présence dans le jury

Elle avait toutes les qualités pour intégrer ce jury international. L’ex-Miss France et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere sera membre du jury de l’élection de Miss Univers 2022 a annoncé ce 8 décembre nos confrères du journal Le Parisien. Un événement qui se tiendra à Eilat, en Israël, ce dimanche 12 décembre, au lendemain de l’élection de la nouvelle Miss France, à Caen.

Information confirmée quelques heures plus tard sur Instagram où la reine de beauté apparaît en majesté avec une robe blanche et une belle couronne sur la tête. "Il y a 5 ans, j’arrivais aux Philippines pendant la nuit, raconte-t-elle. Excitée et effrayée. Je suis arrivée dans ma chambre d’hôtel mais ma roommate dormait déjà... J'essayais de découvrir qui elle était et découvris ce nounours ! Israël ! Elle est devenue rapidement ma best friend de l’aventure et mon plus grand soutien. Aujourd’hui je ressens un peu le même feeling alors que j’arrive en Israël pour le 70eme anniversaire de Miss Univers. Mais cette fois… je vais être juge ! Quel chemin parcouru ! J’ai hâte de découvrir qui rejoindra notre grande famille ! Alors vous êtes pour qui ? Quel pays ?"

Dans le jury, la Française jugera les concurrentes venues des quatre coins du globe aux côtés des mannequins Adriana Lima (États-Unis), Marian Rivera (Philippines), Lori Harvey (États-Unis), Urvashi Rautela (Inde) et de l’actrice Adamari Lopez (Porto Rico). Pas de traitement de faveur mais on imagine que la Française aura un regard bienveillant tout particulier sur notre représentante pour cette année Clémence Botino, Miss France 2020. La jeune femme testée positive au Covid à son arrivée pourra finalement participer au concours après un isolement particulièrement angoissant.