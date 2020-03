Miss France : Sylvie Tellier explique pourquoi Florentine Somers a été éliminée

publié le 24/03/2020 à 02:37

Florentine Somers, qui représentait le Nord Pas-de-Calais à la dernière élection Miss France, n'est pas allée bien loin dans la compétition. Elle ne figurait même pas parmi les 15 finalistes choisies par Sylvie Tellier et le reste du comité Miss France. La Miss de cette région est souvent parmi les favorites et téléspectateurs et internautes s'étaient insurgés de ne pouvoir voter pour elle.

Selon les rumeurs, la jeune femme aurait eu un comportement de "peste" pendant le voyage de préparation et aurait manqué aux règles les plus élémentaires de savoir-vivre. Mais Sylvie Tellier a fait des précisions à ce sujet.

" Si Florentine n'était pas parmi les quinze finalistes, c'est qu'elle a en partie échoué aux épreuves de sélection du mois de préparation. Et elle n'a pas non plus convaincu le jury lors de l'oral de présélection, qui s'apparente à un entretien d'embauche. C'est la preuve que Miss France n'est pas juste un concours de beauté", a-t-elle expliqué dans une interview accordée à Closer.

La directrice du comité Miss France n'a cependant pas confirmé qu'il y avait eu des tensions ou de la rivalité malsaine entre les prétendantes à la couronne…