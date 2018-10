VIDÉO - "The Upside", un remake d'"intouchables" fidèle à la version française

publié le 05/10/2018 à 14:32

Kevin Hart pour camper Omar Sy. Bryan Cranston pour reprendre le rôle de François Cluzet et Nicole Kidman à la place d'Audrey Fleurot. Le casting de la version américaine d'Intouchables, intitulé The Uspide, a été soigné afin de pouvoir prétendre au succès monumental du film d'Olivier Nakache et Éric Toledano.



Et pour adapter le carton aux près de 20 millions de spectateurs dans les salles hexagonales, Niel Burger est resté fidèle à la version originale à en croire la bande-annonce. En effet, plusieurs scènes ont été fidèlement reprises, avec des dialogues certes corrigés pour correspondre à l'humour américain, mais les punchlines modernes d'Intouchables ne semblent pas devoir être revues en profondeur dans la version US.

Si la Maserati de François Cluzet est remplacée par une Ferrari pour Bryan Cranston, la scène de l'escapade en bolide reste dans le même esprit. Il en est de même pour le moment où Philippe (Philip aux États-Unis), vacille sur sa chaise lorsque Driss (devenu Dell), oublie qu'il ne peut tenir seul. Le film doit sortir aux États-Unis le 11 janvier 2019.