Mais sa famille et ses amis la décrivent comme généreuse, simple et respectueuse

publié le 25/08/2019 à 01:40

On connait désormais le nom de la représentante réunionnaise pour le concours de Miss France 2020. Samedi 24 août, Morgane Lebon a été élue Miss Réunion 2019. Elle est âgée de 21 ans, mesure 1,76 mètre et vient de Saint-Joseph, la partie sud-est de l'île. Morgane Lebon est étudiante en 3e année d’Administration Économique et Sociale.

"J'ai toujours été émerveillé par les élections de Miss Réunion, cependant je n'aurais jamais pensé me présenter un jour, car je suis assez timide de nature.", avait-elle expliqué à Antenne Réunion avant l'élection. "Grâce au soutien de ma famille et de mes amis, j'ai décidé de sauter le pas cette année."

Pendant le show, Morgane Lebon a énuméré ses qualités : "Mes amis et ma famille disent que je suis généreuse, simple et respectueuse", et ses quelques défauts : "Je dirais que je suis plutôt têtue quand j'ai quelque chose en tête difficile de me l'enlever, puis dans certaines situations, je dirais que je suis assez méfiante et parfois maladroite", a-t-elle expliqué.

L'élection de Miss France 2020 se déroulera à Marseille, le 14 décembre 2019.