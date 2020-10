Miss France 2021 : qui est Cloé Delavalle, Miss Centre-Val de Loire 2020 ?

publié le 20/10/2020 à 17:08

Cloé Delavalle, 23 ans, a été élue Miss Centre-Val de Loire 2020. La jeune infirmière en neurologie, originaire de Chartres succède ainsi à Jade Simon-Abadie. L'élection de Miss Centre-Val de Loire 2020 s'est déroulée dans la soirée du 19 octobre dernier à Dreux, à huis clos, coronavirus oblige.

C'est la troisième fois que Cloé Delavalle se présentait à l'élection de Miss Centre-Val de Loire. "Comme quoi, il faut toujours persévérer et aller au bout de ses rêves", confie-t-elle dans les colonnes de l'Est Républicain. "J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. J'étais dynamique cette année, j'en voulais, parce que c'était la dernière année [où elle pouvait se présenter]. J'ai gagné en maturité, en aisance sur scène et c'est ça qui a payé ce soir", poursuit-elle au micro de l'Est Républicain.

Elle portera l'écharpe de Miss Centre-Val de Loire 2020 lors de la finale de Miss France 2021, qui se déroulera le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou. Cloé Delavalle explique qu'elle souhaite "aller le plus loin possible" dans la compétition.

Dans sa vidéo de présentation sur la page Facebook officielle de Miss Centre-Val de Loire, Cloé Delavalle confie qu'elle "adore les desserts". Elle se définit aussi comme "réaliste" et aimerait posséder "le pouvoir de voler" pour se rendre où elle le souhaite.