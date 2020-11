publié le 26/11/2020 à 12:01

Geneviève de Fontenay persiste et signe contre Miss France. L'ancienne présidente du Comité du concours de beauté n'a jamais caché ses griefs et dans un entretien pour BFM TV, elle ne mâche pas ses mots.

Miss France 2021 doit se dérouler le 19 décembre prochain, au Puy du Fou, et souffler ses 100 bougies de création, avec un jury entièrement composé d'anciennes Miss. Mais, Geneviève de Fontenay brillera par son absence et révèle pourquoi elle a décliné l'invitation de Sylvie Tellier. "Elle (Sylvie Tellier, ndlr) m'a invitée, mais je lui ai dit, 'Vous êtes gonflée : vous m'invitez à quelque chose qui m'appartient'. Elle a volé ma vie ! Elle m'a volé quelque chose. Centenaire, ça ne pouvait convenir qu'à moi, pas à Sylvie Tellier", explique l'iconique Dame au Chapeau.

Geneviève de Fontenay avait quitté le Comité Miss France en 2010, après 58 ans de bons et loyaux services. Depuis, elle tire à boulets rouges sur l'organisation du concours de beauté et Sylvie Tellier. "On était la France, la France du terroir, la France des traditions. C'est cette France-là que j'aime, et pas la France people". Pour autant, la Dame au Chapeau regardera le centenaire de Miss France "pour voir si c'est toujours ce que [elle] n'aime pas".