Miss France 2021 : qui est Tara de Mets, élue Miss Picardie 2020 ?

Crédits : tarademetsoff | Date :

publié le 12/10/2020 à 03:02

Ce dimanche 11 octobre, les Picards ont désigné leur nouvelle reine de beauté à Beauvais. La Clermontoise Tara de Mets succède à Morgane Fradon, qui lui a transmis sa couronne au terme de l'élection.

La nouvelle Miss est actuellement étudiante en quatrième année de médecine à Amiens (Somme). Cette jeune femme de 21 ans est amoureuse des hortillonnages et raffole des plats "à base de fromage et de pommes de terre". Elle souhaite représenter au mieux la région, dont elle partage la "générosité" et la "convivialité".



Tara de Mets a désormais pour tâche d'emmener la Picardie le plus loin possible lors du concours national qui se tiendra le 12 décembre prochain au Puy du Fou. L'étudiante en médecine tentera de devenir la cinquième Miss Picardie à accéder au titre de Miss France. En cas de succès, elle succéderait à Rachel Legrain-Trapani, la dernière reine de beauté de la région à avoir remporté l'écharpe (2006).