Miss France 2021 : pourquoi Anastasia Salvi a été évincée du concours

publié le 11/10/2020 à 06:17

Alors qu'elle avait été élue Miss Franche-Comté 2020 deux jours plus tôt, Anastasia Salvi a été déchue de son titre le 6 octobre dernier. La jeune femme ne s'était jusqu'alors pas épanchée sur les raisons de son éviction.

C'est désormais chose faite. Dans un entretien accordé à l'Est Républicain, Anastasia Salvi détaille les coulisses de cette décision, et livre sa version des faits. Sa couronne lui a été retirée en raison de photos à caractère dénudé réalisées plusieurs années auparavant. Le comité régional affirme ne les avoir découvert qu'après l'élection.

Pour Anastasia Salvi, il s'agit d'une véritable injustice : "J’avais posé pour deux coiffeurs participant à des concours organisés par des grandes marques de produits capillaires. Tout le monde connaissait l’existence de ces photos et elles n’ont jamais choqué personne ! Elles sont tellement éloignées de la pornographie, de l’érotisme ou je ne sais quoi… Ce sont des images artistiques, c’est tout".

La jeune femme insiste par ailleurs sur la normalité de ces photos : "Les clichés ne sont en rien contraire au règlement. D’ailleurs, Sophie Tellier et Anne-Laure Vouillot (la directrice générale de Miss France et la déléguée régionale, ndlr) le reconnaissent d’elles-mêmes, puisqu’elles me reprochent non pas les photos, mais le fait d’avoir menti sur leur existence. Mais pourquoi aurais-je voulu les dissimuler, puisqu’elles ne posaient pas de problème ? C’est complètement aberrant !

Anastasia Salvi regrette également la manière dont elle a été traitée par le Comité Miss France, et affirme avoir été "harcelée de messages" pour rendre son écharpe et ses cadeaux, sans un mot de soutien.