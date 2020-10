publié le 13/10/2020 à 18:08

Depuis 2004, aucune représentante de Wallis-et-Futuna n'était venue disputer la couronne de Miss France lors de la grande finale de la compétition. En cette fin 2020, cette longue absence prendra fin avec la présence de la jeune Mylène Halemai, 19 ans, fraîchement élue Miss Wallis-et-Futuna.

"Tellement d'émotion ! Ce samedi 26 septembre 2020, c'est un rêve devenu réalité pour moi. À peine un mois et demi après avoir rejoint mes parents et mes sœurs à Wallis, me voilà élue ambassadrice de mon fenua [terre, territoire en tahitien], écrit la reine de beauté sur Facebook. Merci à tous les Wallisiens et futuniens de m'avoir donné cette chance ! Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis mon enfance, de mes premiers matches de tennis jusque dans le Pacifique. Ofa mamahi atu !"

Sylvie Tellier a officialisé cette participation via un communiqué en écrivant : "Du haut de ses 19 ans, Mylène Halemai est une joueuse de tennis professionnelle. Cette jeune femme est investie auprès de deux associations : la Fédération associative de l'Handicap et Lea Ki Aluga, Osez qui lutte contre les violences sexuelles, physiques et morales."

La jeune femme rejoindra les autres candidates lors du concours national qui se tiendra le 12 décembre prochain au Puy du Fou.