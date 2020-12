publié le 20/12/2020 à 13:01

Après la victoire d'Amandine Petit à l'élection de Miss France 2021, c'est tout le village de Bourguébus, dans le Calvados, qui est rempli de joie. Dans cette commune de quelque 2.000 habitants, le visage de celle qui représentait la Normandie est partout depuis des semaines.

Cette victoire, c'est une immense joie pour Catherine, l'une des ATSEM de l'école maternelle. Elle a côtoyé Miss France lorsqu'elle était enfant : "quelqu'un de très discret, très réservé, très timide. Une petite blonde, souriante, comme elle est maintenant", décrit celle qui se réjouit qu'une "enfant du pays" ait remporté la prestigieuse couronne. "Ses grands-parents sont de Bourguébus, ses parents aussi. Je suis très contente, j'ai voté plusieurs fois. C'était très très riche en émotions", conclut Catherine.

Et à Bourguébus, tout le monde a vibré hier soir, y compris les plus jeunes comme Clément et Marouane : "Quand elle a été élue, on a sauté de joie, on peut le dire, c'était pas mal. On a fait la fête, puis elle est de chez nous, c'est tout petit donc c'est cool", résume Clément. "C'est une fierté qu'elle soit élue, c'est quand même Miss France, c'est pas rien non plus donc ça fait toujours plaisir de voir que c'est une fille d'ici" s'est réjouit de son côté Marouane.

Une fierté pour ce village où tout le monde attend désormais le retour d'Amandine Petit, coiffée de sa précieuse couronne.