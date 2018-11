publié le 21/11/2018 à 12:08

"Je suis tellement heureuse !". Maëva Coucke, Miss France 2018, vient de s'assurer une place dans le Top 30 du concours de Miss Monde, qui aura lieu le 8 décembre prochain à Sanya, en Chine. La jeune femme de 24 ans a remporté le Top Model Challenge, mardi 20 novembre, ce qui lui permet de qualifier la France pour la grande finale de Miss Monde.



"Hier soir a eu lieu le Top Model Challenge que j’ai eu la chance de remporter ! Je suis tellement heureuse ! En devenant Miss World Top Model 2018, je me qualifie directement dans le TOP 30 de Miss Monde !", s'est réjouit Maëva Coucke sur son compte Instagram.

"La France est donc le 1er pays sélectionné pour la grande finale qui aura lieu le 8 décembre (...) Je suis fière d’apporter cette victoire à mon pays", continue-t-elle en légende d'un cliché pris lors de la remise de son prix, avant de féliciter toutes ses concurrentes.

L'année dernière, la France, représentée par Aurore Kichenin, première dauphine de Miss France 2017 (Alicia Ayliès), s'offrait la quatrième place du concours international de beauté. Maëva Coucke fera-t-elle mieux ?

Une autre échéance sera à surveiller de près pour les fans de diadèmes, strass et autres paillettes : l'élection de Miss Univers, qui se tiendra le dimanche 16 décembre prochain à Bangkok, en Thaïlande. Et c'est Eva Colas qui aura la lourde tâche de représenter la France. Après avoir été sacrée Miss Corse 2017 et être arrivée première Dauphine de l’élection Miss France 2018, elle tentera de succéder à Iris Mittenaere, sacrée Miss Univers en 2016.



Enfin, l'édition 2019 de la traditionnelle élection de Miss France aura lieu à Lille, le samedi 15 décembre. Elles sont 30 candidates à prétendre à la couronne, remise en jeu cette année par Maëva Coucke.