publié le 04/12/2018 à 08:03

C'est elle qui se chargera de représenter sa région le 15 décembre prochain au Zénith de Lille. Assia Kerim a été couronnée Miss Picardie, le 14 octobre dernier à l'Élispace de Beauvais devant près de 2 000 personnes.



Élodie Gossuin et Rachel Legrain-Trapani, deux anciennes Miss Picardie devenues Miss France en 2001 et 2007 ont assisté à son sacre. La jeune femme de 22 ans qui mesure 1m70 est étudiante en troisième année de licence de géographie. Elle envisage de s’orienter ensuite vers un Master d’urbanisme.

Assez timide, la jeune picarde confesse aisément avoir beaucoup appris grâce aux concours de beauté. "J’étais très introvertie avant, j’avais du mal à parler en public, à prendre les devants pour aller au contact des gens. J’ai beaucoup changé et mes proches qui me voient évoluer me le disent. J’ai acquis une aisance orale, j’ai rencontré beaucoup de monde. Ça m’a métamorphosée", a-t-elle déclaré au Courrier picard.

Soucieuse de son apparence physique, Assia Kerim est très sportive puisqu'elle pratique la natation depuis petite.