Miss France 2019 : Émilie Bachellereau, une Miss Bretagne détérminée

publié le 16/11/2018 à 08:00

À tout juste 22 ans elle se chargera de représenter la Bretagne lors du concours de Miss France 2019. Émilie Bachellereau a décroché son écharpe le 29 septembre dernier à l’Espace Aumaillerie à Fougères, ville de naissance de l'actuelle Miss France Maëva Coucke.



La jeune demoiselle mesure 1m80, et vient de Larmor-Plage, une station balnéaire située près de Lorient dans le Morbihan. Elle est étudiante en première année de master de management, marketing et communication à Rennes. Outre cela la jeune femme officie en tant qu'hôtesse VIP au FC Lorient, comme l'explique sa page Linkedin.

Ce n'était pas la première fois qu'Émilie Bachellereau se présentait au concours de Miss Bretagne. En 2017, elle avait fini troisième dauphine du concours. Alors, lorsque cette année son nom a été annoncé comme celui de la vainqueur, elle n'y croyait pas.

"Je me suis dit 'C’est pas vrai', j’ai cru à une blague, mais comme tout le monde me fixait je me suis dis, 'Ok, faut que j’avance'", s'est-elle rappelée avant d'ajouter : "C’est mon père qui m’a poussée, il a des rêves plein les yeux pour moi et force est de constater qu’il avait raison d’y croire".



Rendez-vous le 15 décembre prochain pour savoir si c'est elle qui succédera ou pas à Maëva Coucke.