FORMULE 1 : Nico Hülkenberg titulaire chez Haas en 2023 à la place de Mick Schumacher

Trois ans après son départ de chez Renault, Niko Hülkenberg, 35 ans, sera de nouveau titulaire en Formule 1 la saison prochaine. En balance avec Antonio Giovinazzi pour remplacer Mick Schumacher, l’Allemand a finalement convaincu Gene Haas le patron de l’écurie Américaine qui aura donc deux pilotes trentenaires en 2023 puisqu’Hülkenberg rejoint Kévin Magnussen.

Ce sera le septième constructeur différent en 11 saisons pour Niko Hülkenberg qui avait débuté sa carrière en 2011 chez Williams. Auteur de 181 départs en F1 (0 podium) « Hulk » vient de passer trois années comme réserviste chez Aston Martin où en 2020 il a couru deux GP en remplacement de Stroll puis Perez touchés par le Covid puis un GP en 2021 pour suppléer Sebastian Vettel pour la même raison.



Avec cette annonce la liste des pilotes composant le plateau F1 2023 est presque complète. Seule l’écurie Williams n’a pas encore tranchée sur le choix du futur co équipier d’Alex Albon.

Mick Schumacher non retenu par l’écure Haas n’a donc, pour le moment, plus de volant la saison prochaine



