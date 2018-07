publié le 30/07/2018 à 12:27

Thomas Markle ne semble pas se résoudre à la discrétion et au silence médiatique. Toujours en froid avec sa fille, la duchesse de Sussex Meghan Markle, et tenu à bonne distance par Buckingham, le septuagénaire continue de s'épancher dans la presse.



Après s'être entretenu avec le tabloïd, The Sun, c'est cette fois au Daily Mail que Thomas Markle a donné ses impressions pendant près de 9 heures d'interview. "Les hommes de ma famille vivent rarement au-delà de 80 ans, et je serais surpris si je vivais encore 10 ans, je pourrais mourir demain", a lancé Thomas Markle en guise d'introduction. Un message que certains qualifieraient de morbide mais qu'il entend comme une pique à sa fille, Meghan : "Ce ne serait pas plus mal. J'ai une vision bouddhiste de la mort. Et puis ça rendrait peut-être les choses plus faciles pour Meghan si je mourrais."

Ce sombre augure, Thomas Markle veut en faire un signal de détresse pour sa fille : "J'espère que nous nous réconcilierons. Je n'aimerais pas mourir sans avoir pu parler à Meghan une dernière fois".

Dans cette interview, Thomas Markle laisse transparaître sa frustration et ses craintes d'être totalement exclu de la vie de sa fille et de ses éventuels futurs petits-enfants : "Ce qui est triste c'est que Meghan et Harry auront un enfant dans les prochaines années, et je serai un grand-père. Si nous ne nous parlons plus, je ne verrai pas cet enfant. Ce serait tragique d'empêcher un grand-père de voir sa petite-fille ou son petit-fils parce que j'ai dit deux ou trois choses critiques sur la famille royale", a-t-il déploré.

"La princesse Diana aurait détesté"

L'amertume des arguments de Thomas Markle se fait plus présente au fur et à mesure de l'interview. "Je vous le dit, j'ai presque atteint mes limites avec Meghan et la famille royale. Ils veulent me faire taire. Je ne me tairai pas, s'est-il emporté. Je refuse de rester silencieux. Ce qui m'énerve c'est le côté supérieur de Meghan. Elle ne serait rien sans moi. C'est grâce à moi qu'elle est la duchesse qu'elle est aujourd'hui ! Tout ce qu'est Meghan aujourd'hui, c'est grâce à moi".



La colère de Thomas Markle va même jusqu'à s'aventurer dans des eaux particulièrement troubles. Selon lui, le comportement de sa fille serait indigne de la philosophie de la princesse Diana. "[La famille royale] fait en sorte que Meghan traite son père d'une manière que la princesse Diana aurait détesté", avance-t-il. On attribue à la princesse Diana le fait d'avoir transformé la famille royale, mais elle n'était pas parfaite. C'était encore à bien des égards l'une d'entre eux."



Évoquer le souvenir de la mère de Harry pour discréditer son épouse n'est sans doute pas la meilleure stratégie pour attirer la sympathie du duc de Sussex. "Si Harry ne me parle plus jamais, je m'en moque. Je survivrai", a lâché Thomas Markle. Le palais de Kensington n'a naturellement pas réagi à cette longue interview.