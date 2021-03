Meghan Markle : Patrick J. Adams ("Suits") tacle frontalement la famille royale

publié le 08/03/2021 à 16:28

Quelques jours avant l'interview fatidique avec Oprah Winfrey, le camp de Meghan Markle et du prince Harry avait déjà l'envie de riposter. La bataille médiatique entre la famille royale officielle et la famille désormais exilée en Californie a atteint un niveau de tension inédit. Il faut sans doute remonter à la mère de Harry, Diana, pour retrouver un tel niveau de division au sein de la famille la plus célèbre du monde...

S'il était impensable d'attaquer frontalement la famille pour régler ses comptes, ou même de décocher ses flèches avant la diffusion de la très chère et très exclusive interview, les amis d'Hollywood de Meghan Markle ont choisi de monter au créneau pour défendre la mère de famille.

"Meghan Markle et moi avons passé près d’une décennie à travailler ensemble sur Suits. Dès le premier jour, elle est devenue une membre enthousiaste, aimable, coopérative, généreuse et joyeuse de notre famille. Elle est restée cette même personne alors que la célébrité, le prestige et le pouvoir ont grandi, écrit l’acteur canadien. Elle a toujours été une femme puissante avec un grand sens moral et une vraie éthique au travail. Une femme qui n'a jamais été effrayée de prendre la parole pour dire les choses et défendre celles et ceux qui lui étaient chers. Comme le reste du monde, je l'ai vu affronter ces dernières années avec étonnement. Elle est tombée amoureuse, a changé de pays, est devenue célèbre dans le monde entier et a commencé à chercher sa place dans une dynamique familiale pour le moins compliquée voire parfaitement archaïque et toxique", continue-t-il.

Meghan Markle and I spent the better part of a decade working together on Suits. From day one she was an enthusiastic, kind, cooperative, giving, joyful and supportive member of our television family. She remained that person and colleague as fame, prestige and power accrued. — Patrick J Adams (@halfadams) March 5, 2021

"Ca me rend malade de voir le racisme perpétuel, la diffamation et le vitriol médiatique qu'elle doit subir au quotidien. Mais je savais aussi que les médias ne devaient pas la sous-estimer au risque de le regretter. Puis, Archie est né et on aurait pu croire que les gens arrêteraient d'aiguiser leurs lames pour laisser ces deux personnes profiter des moments privilégiés avec leur premier enfant, mais la chasse a continué. C’est OBSCENE que la famille royale, dont le plus jeune membre grandit actuellement en elle, fasse écho à ces accusations, contre une femme qui a dû fuit le pays pour protéger sa famille et sa santé mentale. Pour moi, cette nouvelle histoire et son timing ne sont qu’un énième exemple de l’absence totale de honte dans cette institution qui n’a plus d’intérêt, plus de crédibilité et est apparemment dépourvue de toute décence". Et l'acteur de conclure : "Trouvez quelqu'un d'autre à tourmenter, admonester et réprimander. Mon amie Meghan joue dans une autre catégorie que vous".

Cette première salve annonçait la couleur. Essai transformé quelques jours plus tard sur CBS. Depuis la diffusion dans la nuit du 7 au 8 mars 2021 des confessions choc de la duchesse de Sussex et de son mari, le monde entier s'interroge sur l'attitude passée et présente de la famille royale envers Meghan Markle, qui a révélé avoir contemplé le suicide, Harry et leurs enfants. Recueillies par la star de la télévision Oprah Winfrey, ces confidences ont fait l'effet d'une bombe au Royaume-Uni. Elles dressent un portrait sombre de la monarchie britannique, cible d'un tir nourri d'accusations, allant de l'insensibilité au racisme.