Meghan Markle accusée de harcèlement, Buckingham lance une enquête interne

et AFP

publié le 03/03/2021 à 20:46

À quelques jours d'une interview très attendue de Meghan Markle et du prince Harry, les accusations de harcèlement visant la duchesse font l'effet d'une bombe dans le monde feutré de la famille royale. Selon des révélations faites par The Times, une plainte pour harcèlement envers des assistants a été déposée en octobre 2018 par Jason Knauf, alors secrétaire à la communication de Harry et Meghan.

Mercredi 3 mars, le palais de Buckingham a réagi et s'est dit "très préoccupé" par les accusations visant Meghan Markle. "Nous sommes clairement très préoccupés par les accusations dans The Times à la suite d'affirmations faites par d'anciens employés du duc et de la duchesse de Sussex", a indiqué le palais dans un communiqué. "Par conséquent, notre équipe de ressources humaines examinera les circonstances relevées dans l'article", a-t-il ajouté.

Buckingham à la manœuvre ?

Un porte-parole de la duchesse de Sussex a déclaré qu'elle était "attristée par cette dernière attaque contre sa personne, en particulier en tant que personne qui a elle-même été victime de harcèlement et qui est profondément impliquée dans le soutien de ceux qui ont subi des souffrances et des traumatismes".

Les avocats du couple ont déclaré au Times que le journal était "utilisé par Buckingham Palace pour colporter un récit totalement faux" avant la diffusion, prévue le 7 mars, de l'interview de Harry et Meghan par la star de la télévision américaine Oprah Winfrey. Cet entretien est très attendu au Royaume-Uni, où presse et experts royaux guettent de possibles révélations de la part du couple.