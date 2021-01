Famille royale : Meghan et Harry publient une lettre pour l'année 2021

publié le 01/01/2021 à 15:24

Le prince Harry, duc de Sussex et son épouse Meghan continuent de développer une vie en dehors de la famille royale d'Angleterre. Après des projets avec Spotify et la plateforme Netflix, le couple s'investit dans le domaine humanitaire, et a dévoilé jeudi 31 décembre le site de leur fondation appelée Archewell. En page d'accueil, Meghan et Harry ont mis en fond des photos d'eux enfants, en compagnie des deux mamans, Doria Ragland et Lady Diana.

Une lettre adressée à l'année 2021 est aussi postée, dans laquelle les souhaits des parents du petit Archie sont exprimés pour la prochaine année. "Nous croyons au meilleur de l’humanité. Parce que nous avons vu le meilleur de l’humanité. Nous avons fait l’expérience de la compassion et de la gentillesse de nos mères et des étrangers", écrivent-ils dans un texte repéré par BFMTV.

Page d'accueil du site de la fondation Archewell Crédit : Capture d'écran Archewell

Meghan et Harry assurent que "face à la peur, aux difficultés et à la douleur, il peut être facile de perdre tout cela de vue. Ensemble, nous pouvons choisir de mettre la compassion en action".